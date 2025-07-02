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      FunkWX - verspätete CME-Ankunft

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, es gab lediglich vereinzelte kleinere C-Flares zu beobachten. Eine Änderung ist nicht in Sicht, zumal es an komplexeren Fleckenregionen fehlt (M 20% X 05% Proton 05%). Die geomagnetische Aktivität ist ruhig, aber mit verspäteter Ankunft eines CMEs steigt heute im Tagesverlauf die Wahrscheinlichkeit für aktive bis stürmische geomagnetische Intervalle.

      ZCZC 020430UT JUL25 QAM SFI126 SN144 eSFI110 eSSN63 KBORN A9 K(3H)2 SWS390 BZ-2 BT6 HPI25 DST-5 KP4CAST(24H) 35544543 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN 

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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