FunkWX - verspätete CME-Ankunft

Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, es gab lediglich vereinzelte kleinere C-Flares zu beobachten. Eine Änderung ist nicht in Sicht, zumal es an komplexeren Fleckenregionen fehlt (M 20% X 05% Proton 05%). Die geomagnetische Aktivität ist ruhig, aber mit verspäteter Ankunft eines CMEs steigt heute im Tagesverlauf die Wahrscheinlichkeit für aktive bis stürmische geomagnetische Intervalle.