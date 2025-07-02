ZCZC 020430UT JUL25 QAM SFI126 SN144 eSFI110 eSSN63 KBORN A9 K(3H)2 SWS390 BZ-2 BT6 HPI25 DST-5 KP4CAST(24H) 35544543 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - verspätete CME-Ankunft
ZCZC 020430UT JUL25 QAM SFI126 SN144 eSFI110 eSSN63 KBORN A9 K(3H)2 SWS390 BZ-2 BT6 HPI25 DST-5 KP4CAST(24H) 35544543 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN