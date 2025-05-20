ZCZC 200600UT MAI25 QAM SFI117 SN66 eSFI117 eSSN72 KIEL A14 K(3H)2 SWS452 BZ-2 BT7 HPI40 DST1 KP4CAST(24H) 22112344 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - Wechselhafte Geomagnetik, moderate DX-Chancen
ZCZC 200600UT MAI25 QAM SFI117 SN66 eSFI117 eSSN72 KIEL A14 K(3H)2 SWS452 BZ-2 BT7 HPI40 DST1 KP4CAST(24H) 22112344 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN