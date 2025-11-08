ZCZC 080645UT NOV25 QAM SFI166 SN133 eSFI118 eSSN74 KBORN A29 K(3H)4 SWS588 BZ-6 BT8 HPI96 DST-82 KP4CAST(3D) MAX 5/6 4/5 5/6 MUF3000 MAX18+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - weitere geomagnetische Stürme erwartet
