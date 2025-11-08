Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - weitere geomagnetische Stürme erwartet

      Seit Tagen beeinträchtigen CMEs und schnelle Sonnenwinde die Ausbreitungsbedingungen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. In den kommenden 24 Stunden ist mindestens ein weiterer CME wahrscheinlich. Weitere leichte bis mäßige Stürme der Stärke G1 bis G2 stehen laut Prognose an, wonach auch vereinzelt starke G3-Stürme, ja sogar schwere G4-Stürme auftreten können. Die Sonne war in den letzten 24 Stunden mäßig aktiv, mit vereinzelten M-Flares ist zu rechnen, ebenso mit einem kräftigem X-Flare in der Aktivregion AR4274 (M 80% X 35% Proton 20%). Kein gutes Wochenende für den Kurzwellen-Enthusiasten.

      ZCZC 080645UT NOV25 QAM SFI166 SN133 eSFI118 eSSN74 KBORN A29 K(3H)4 SWS588 BZ-6 BT8 HPI96 DST-82 KP4CAST(3D) MAX 5/6 4/5 5/6 MUF3000 MAX18+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X