Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - weitere M-Flares erwartet

      Die Sonnenwinde sind leicht erhöht, die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich ruhig bis angeregt (Kp2-3) bleiben. Die Sonnenaktivität befindet sich nach dem M5-Flare gestern (03/1011UT) nun auf einem moderaten Niveau. Mit vereinzelten weiteren M-Flares muss gerechnet werden (M 55% X 10% Proton 01%).

      ZCZC 040500UT NOV01 QAM SFI133 SN87 eSFI120 eSSN76 KBORN A19 K(3H)3 SWS421 BZ-5 BT7 HPI31 DST-42 KP4CAST(3D) MAX 3 2 4-5 MUF3000 MAX28+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X