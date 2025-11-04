ZCZC 040500UT NOV01 QAM SFI133 SN87 eSFI120 eSSN76 KBORN A19 K(3H)3 SWS421 BZ-5 BT7 HPI31 DST-42 KP4CAST(3D) MAX 3 2 4-5 MUF3000 MAX28+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - weitere M-Flares erwartet
