      FunkWX - weiterhin aktiv bis stürmisch

      Schneller Sonnenwind (>750 km/s) strömt aus einem koronalen Loch weiterhin Richtung Erde. Die geomagnetische Aktivität ist unruhig bis aktiv (Kp3-4), mit der Möglichkeit weiterer stürmischer Intervalle. In den nächsten 24 Stunden dürfte der Sonnenwind aber langsam abschwächen. Die Sonnenaktivität ist gering, weiterhin besteht die Möglichkeit eines M-Flares (M 30% X 05% Proton 01%).

      ZCZC 160430UT SEP25 QAM SFI130 SN110 eSFI94 eSSN41 KBORN A38 K(3H)4 SWS746 BZ-1 BT5 HPI13 DST-31 KP4CAST(24H) 43432322 ↘️ MUF3000 MAX18+(D) MIN4(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

