ZCZC 230330UT OCT25 QAM SFI133 SN117 eSFI145 eSSN110 KBORN A4 K(3H)2 SWS431 BZ1 BT9 HPI31 DST-5 KP4CAST(3D) MAX 2 2 2-3 MUF3000 MAX28+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - weiterhin ruhige Aussichten
