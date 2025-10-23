Aktuelles-Details

      FunkWX - weiterhin ruhige Aussichten

      Die Sonnenwindgeschwindigkeiten sind leicht erhöht. Die geomagnetische Aktivität ist überwiegend ruhig (Kp 0-2), angeregte Intervalle möglich (Kp3). Gelegentliche C-Flares weisen auf eine geringe Sonnenaktivität hin. Es besteht weiterhin eine geringe Wahrscheinlichkeit für M-Flares (M 15% X 01% Proton 10%), so die NOAA.

      ZCZC 230330UT OCT25 QAM SFI133 SN117 eSFI145 eSSN110 KBORN A4 K(3H)2 SWS431 BZ1 BT9 HPI31 DST-5 KP4CAST(3D) MAX 2 2 2-3 MUF3000 MAX28+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

