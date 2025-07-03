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      FunkWX - wenig Änderungen

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, obwohl es zehn Fleckenregionen auf der der Erde zugewandten Sonnenseite gibt. Die Chance auf mehr Aktivität ist gering (M 15% X 01% Proton 01%). Die geomagnetische Aktivität ist ruhig bis angeregt, vereinzelte aktive bis stürmische Intervalle sind aufgrund von CME-Effekten möglich.

      ZCZC 030515UT JUL25 QAM SFI130 SN148 eSFI127 eSSN86 KBORN A10 K(3H)3 SWS345 BZ-3 BT9 HPI20 DST-15 KP4CAST(24H) 44332332 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN 

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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