ZCZC 030515UT JUL25 QAM SFI130 SN148 eSFI127 eSSN86 KBORN A10 K(3H)3 SWS345 BZ-3 BT9 HPI20 DST-15 KP4CAST(24H) 44332332 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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ZCZC 030515UT JUL25 QAM SFI130 SN148 eSFI127 eSSN86 KBORN A10 K(3H)3 SWS345 BZ-3 BT9 HPI20 DST-15 KP4CAST(24H) 44332332 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN