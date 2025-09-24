Aktuelles-Details

      FunkWX - wenig Änderungen

      Noch immer weht koronaler Sonnenwind mit unerwartetem Tempo (> 560 km/s) Richtung Erde. Doch mit positivem Bz zeigt dies kaum Wirkung auf das Erdmagnetfeld. Die geomagnetische Aktivität wird daher voraussichtlich ruhig sein, mit vereinzelten unruhigen Abschnitten. Die Sonnenaktivität ist moderat (M1.0 um 23/1034 UTC) und lässt wenig Änderungen erwarten (M 35% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 240500UT SEP25 QAM SFI171 SN172 eSFI144 eSSN108 KBORN A18 K(3H)2 SWS564 BZ6 BT6 HPI14 DST-6 KP4CAST(24H) 22212112 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

