ZCZC 240500UT SEP25 QAM SFI171 SN172 eSFI144 eSSN108 KBORN A18 K(3H)2 SWS564 BZ6 BT6 HPI14 DST-6 KP4CAST(24H) 22212112 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - wenig Änderungen
ZCZC 240500UT SEP25 QAM SFI171 SN172 eSFI144 eSSN108 KBORN A18 K(3H)2 SWS564 BZ6 BT6 HPI14 DST-6 KP4CAST(24H) 22212112 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN