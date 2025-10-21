ZCZC 210445UT OCT25 QAM SFI140 SN109 eSFI133 eSSN95 KBORN A7 K(3H)3 SWS562 BZ-1 BT5 HPI12 DST-21 KP4CAST(3D) MAX 3 2-3 2 MUF3000 MAX28+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - wenig Änderungen
ZCZC 210445UT OCT25 QAM SFI140 SN109 eSFI133 eSSN95 KBORN A7 K(3H)3 SWS562 BZ-1 BT5 HPI12 DST-21 KP4CAST(3D) MAX 3 2-3 2 MUF3000 MAX28+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN