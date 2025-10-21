Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - wenig Änderungen

      Noch immer weht schneller Sonnenwind aus einem koronalen Loch Richtung Erde. Die geomagnetische Aktivität wird dennoch überwiegend ruhig bis angeregt sein (Kp 2-3). Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit einem M-Flare gering bis mäßig. Die Vorhersage: Wenig Änderungen (M 25% X 05% Proton 05%).

      ZCZC 210445UT OCT25 QAM SFI140 SN109 eSFI133 eSSN95 KBORN A7 K(3H)3 SWS562 BZ-1 BT5 HPI12 DST-21 KP4CAST(3D) MAX 3 2-3 2 MUF3000 MAX28+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X