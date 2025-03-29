ZCZC 290345UT MAR25 QAM SFI160 SN80 eSFI136 eSSN98 KIEL A21 K(3H)3 SWS561 BZ-1 BT5 HPI35 DST-10 KP4CAST(24H) 32222222 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: GFZ Potsdam
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FunkWX - X1.1-Flare überrascht
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