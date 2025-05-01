ZCZC 010600UT MAI25 QAM SFI148 SN77 eSFI138 eSSN101 KIEL A16 K(3H)3 SWS432 BZ-1 BT5 HPI46 DST-39 KP4CAST(24H) 34233345 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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