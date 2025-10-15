ZCZC 150515UT OCT25 QAM SFI154 SN108 eSFI118 eSSN74 KBORN A10 K(3H)3 SWS503 BZ-1 BT5 HPI32 DST-17 KP4CAST(3D) MAX 4 5-6 4-5 MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - zunehmende Aktivität
