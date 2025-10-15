Aktuelles-Details

      FunkWX - zunehmende Aktivität

      Die geomagnetische Aktivität ist ruhig bis angeregt (Kp 2-3), nimmt aber stetig zu (Kp 4). Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit drei M-Flares mäßig, das größte ein M4.9 (15/0440 UTC). Mit weiteren M-Flares und der Möglichkeit eines vereinzelten X-Flares ist zu rechnen (M 55% X 15% Proton 10%). Die Ankunft eines CMEs wird für den 16.10. erwartet.

      ZCZC 150515UT OCT25 QAM SFI154 SN108 eSFI118 eSSN74 KBORN A10 K(3H)3 SWS503 BZ-1 BT5 HPI32 DST-17 KP4CAST(3D) MAX 4 5-6 4-5 MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF)

