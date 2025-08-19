ZCZC 190415UT AUG25 QAM SFI114 SN73 eSFI122 eSSN79 KBORN A15 K(3H)3 SWS377 BZ3 BT10 HPI23 DST20 KP4CAST(24H) 44343454 MUF3000 MAX21+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - zunehmende erdmagnetische Unruhe
ZCZC 190415UT AUG25 QAM SFI114 SN73 eSFI122 eSSN79 KBORN A15 K(3H)3 SWS377 BZ3 BT10 HPI23 DST20 KP4CAST(24H) 44343454 MUF3000 MAX21+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN