Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - zunehmende erdmagnetische Unruhe

      Unter dem Einfluss eines koronalen Lochs nimmt die geomagnetische Aktivität zu, von angeregt bis lebhaft (Kp 3-4), mit teils stürmischen Intervallen. Die Sonnenaktivität ist gering, die Aussichten lassen wenig Änderung erwarten (M 05% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 190415UT AUG25 QAM SFI114 SN73 eSFI122 eSSN79 KBORN A15 K(3H)3 SWS377 BZ3 BT10 HPI23 DST20 KP4CAST(24H) 44343454 MUF3000 MAX21+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X