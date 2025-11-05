Aktuelles-Details

      FunkWX - zwei X-Flares

      Die Sonnenaktivität hat mit zwei X-Flares überrascht, der Spitzenwert lag bei X1.8 um 04/1734 UTC. Es wird für heute eine mäßige bis hohe Aktivität erwartet, mit gelegentlichen M-Flares und der Möglichkeit weiterer vereinzelter X-Flares (M 65% X 10% Proton 10%). Die Geomagnetik ist ruhig bis angeregt (Kp2-3), aktive Intervalle (Kp4) sind wahrscheinlich.

      ZCZC 050600UT NOV01 QAM SFI159 SN91 eSFI105 eSSN56 KBORN A10 K(3H)4 SWS370 BZ-6 BT6 HPI49 DST-64 KP4CAST(3D) MAX 2-3 4-5 5 MUF3000 MAX28+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

