ZCZC 050600UT NOV01 QAM SFI159 SN91 eSFI105 eSSN56 KBORN A10 K(3H)4 SWS370 BZ-6 BT6 HPI49 DST-64 KP4CAST(3D) MAX 2-3 4-5 5 MUF3000 MAX28+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - zwei X-Flares
ZCZC 050600UT NOV01 QAM SFI159 SN91 eSFI105 eSSN56 KBORN A10 K(3H)4 SWS370 BZ-6 BT6 HPI49 DST-64 KP4CAST(3D) MAX 2-3 4-5 5 MUF3000 MAX28+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN