Geänderte Frequenz-Nutzungsbestimmungen in Brasilien und Italien

In Italien und Brasilien sind kürzlich geänderte Nutzungsbestimmungen für das Frequenzspektrum in Kraft getreten. Innerhalb von Änderungen, die bereits 2020 beschlossen wurden, verlangt die brasilianische Regulierungsbehörde für Telekommunikation (ANATEL) nun keine Morseprüfungen mehr für Amateurfunkgenehmigungen. Der Inhalt für Amateurfunkprüfungen soll für die drei Lizenzklassen entsprechend aktualisiert werden. Dies ist eine von mehreren Änderungen, die in einer am 28. April von ANATEL veröffentlichten Resolution 777/2025 enthalten sind.

Die Resolution erlaubt es Funkamateuren auch, auf den 11-m-Frequenzen des CB-Bands zu arbeiten. Sie müssen sich mit ihrem Rufzeichen identifizieren und sind auf eine Leistung von 10 W in AM und 25 W in SSB beschränkt. Außerdem müssen sie innerhalb der genehmigten Kanäle bleiben. Die Regulierungsbehörde geht davon aus, dass diese Änderungen nach einer sechsmonatigen Frist, in der auch zusätzliche Vorschriften erlassen werden, in Kraft treten werden. Darüber berichtet die Amateur Radio Newsline Nr. 2479 vom 2. Mai. Der brasilianische Amateurfunkverband LABRE will die neuen Regelungen für seine Mitglieder genau analysieren und informiert darüber auf seiner Webseite https://www.labre.org.br/anatel-publica-novo-regulamento-do-servico-radioamador .



Funkamateure in Italien haben die Erlaubnis für experimentelle Aktivitäten auf drei Bändern erhalten. Die italienische Regulierungsbehörde ARI gab bereits am 18. April bekannt, dass sie den bisherigen Zeitraum, der von Ende August 2024 bis Ende Dezember 2025 lief, um acht Monate verlängert. Italienische Funkamateure dürfen mit maximal 10 W auf 40,660 MHz bis 40,700 MHz 8-m-Band) arbeiten, dem gleichen Bereich, der für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Zwecke genutzt wird. Zeitlich passt die Genehmigung mit der Sporadic-E-Saison zusammen. Eine ähnliche Nutzung wurde auch für 70 bis 70,400 MHz (4 m), und 1,810 bis 1,830 MHz genehmigt. Es wird erwartet, dass das 8-m-Band das am stärksten frequentierte der drei Bänder sein wird. Auch darüber berichtet die die Amateur Radio Newsline Nr. 2479 vom 2. Mai. Die Freigabe der Behörde kann auf Italienisch hier nachgelesen werden: https://sperimentazioni.ari.it/doc/aut_sperimentazioni_160_40_2025.pdf.