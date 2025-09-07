... sind vereinzelt aktive bis schwach stürmische geomagnetische Bedingungen noch möglich, wenngleich die Wahrscheinlichkeit deutlich abnimmt.
Daten bereitgestellt vom US Space Weather Prediction Center Boulder/Colorado - Grafik: Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik e.V. an der Universität Rostock - Außenstelle Juliusruh, bearbeitet von DF5JL
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
HSS & CME
... sind vereinzelt aktive bis schwach stürmische geomagnetische Bedingungen noch möglich, wenngleich die Wahrscheinlichkeit deutlich abnimmt.