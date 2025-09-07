Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      HSS & CME

      Die Erde steht derzeit unter dem kombinierten Einfluss schneller Sonnenwinde (HSS) aus dem koronalen Loch CH75/+ und der Ankunft des koronalen Masseauswurfs (CME) vom 4. Sept. um 06/1400 UTC mit erhöhten Geschwindigkeiten, die um 06/1806 UTC mit 700 km/s ihren Höhepunkt erreichten. Die geomagnetische Aktivität war aufgrund der anhaltend positiven (nordwärts gerichteten) Bz moderat. Perioden mit anhaltend negativer (südwärts gerichteter) Bz innerhalb der magnetischen Wolke des CME scheinen unwahrscheinlich, aber sollte dies eintreten, ...

      ... sind vereinzelt aktive bis schwach stürmische geomagnetische Bedingungen noch möglich, wenngleich die Wahrscheinlichkeit deutlich abnimmt. 

      Daten bereitgestellt vom US Space Weather Prediction Center Boulder/Colorado - Grafik: Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik e.V. an der Universität Rostock - Außenstelle Juliusruh, bearbeitet von DF5JL  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X