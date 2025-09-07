HSS & CME

Die Erde steht derzeit unter dem kombinierten Einfluss schneller Sonnenwinde (HSS) aus dem koronalen Loch CH75/+ und der Ankunft des koronalen Masseauswurfs (CME) vom 4. Sept. um 06/1400 UTC mit erhöhten Geschwindigkeiten, die um 06/1806 UTC mit 700 km/s ihren Höhepunkt erreichten. Die geomagnetische Aktivität war aufgrund der anhaltend positiven (nordwärts gerichteten) Bz moderat. Perioden mit anhaltend negativer (südwärts gerichteter) Bz innerhalb der magnetischen Wolke des CME scheinen unwahrscheinlich, aber sollte dies eintreten, ...