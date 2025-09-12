WAE SSB: Magnetsturm am 14. September wahrscheinlich

Am 11. September 2025 wurde eine Filamenteruption im nordöstlichen Sonnenquadranten beobachtet. Aufgrund der Position der Sonne ist laut dem Australischen Weltraumwetter-Vorhersagezentrum nicht davon auszugehen, dass dieses Ereignis geoeffektive Auswirkungen hat. Am gleichen Tag wurde jedoch auch eine Plasmabewegung in der südlichen Heliosphäre beobachtet, wobei ab 11/1026 UTC eine überwiegend nach Süden gerichtete CME sichtbar war. Die Modellierung der Ereignisse zeigt nun eine CME, die ...