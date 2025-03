Zunehmende Sonnenaktivität

Am südöstlichen Rand der Sonne zeigt sich ein großer Sonnenfleck: Die aktive Region 4048 (S15 E77, Dao/beta) erzeugte gestern das stärkste Ereignis der letzten 24 Stunden, ein M1.9-Flare (29/2300 UTC). Sonnenbeobachter sehen ihn aktuell als Kandidaten für künftige X-Flares, mehr noch als den Sonnenfleck 4046, der am 28. März einen kräftigen X1.1-Flare auslöste. Die US-Wetterbehörde NOAA meldet gegenwärtig eine 40%ige Chance für M- und eine 10%ige Chance für X-Flares. Auf alle Fälle erwartet uns die kommenden Tage ein SFI von 170 bis 180 Einheiten, so die Prognosen von NOAA und USAF.