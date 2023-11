100 Jahre 2-Wege-Verbindung über den Atlantik via Kurzwelle

Vor 100 Jahren, am 27. November 1923 gelang es Funkamateuren erstmals, eine 2-Wege-Verbindung über den Atlantik herzustellen. Léon Deloy, F8AB, in Nizza arbeitete den US-Amerikaner Fred H. Schnell, der sich in West Hartford, Connecticut (USA) befand [1]. Verwendet wurde dabei eine Wellenlänge von 110 m (2,73 MHz).