100 Jahre IARU: Sonderbriefmarke herausgegeben

Vor über einem Jahr regte die RL bei die Luxemburger Post an, eine Sonderbriefmarke herauszugeben. An einem Informationstreffen mit den Verantwortlichen nahmen der IARU-Vizepräsident Thomas Wrede, DF2OO, für die IARU und Vertreter des RL teil. Einer der Gründungsväter der IARU, Jean Wolff, 1JW, später LX1JW, arbeitete 1925 in einer hohen Position bei der Postverwaltung in Luxemburg.





Die Briefmarke und die Karte sind im Online-Shop der Post-Philatelie erhältlich.



https://www.postphilately.lu/en-US



https://www.postphilately.lu/en-US/products/collectionneurs/timbres-de-collection/timbre-meng-post-100-ans-iaru





Eine weitere Möglichkeit ist, eine Karte mit Briefmarke am RL-Stand auf der HAM RADIO im Juni 2025 zu erwerben. Wer eine solche Karte haben möchte, kann sie bis zum 31. Mai 2025 per E-Mail an dx(at)pt.lu vorbestellen.