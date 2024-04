27. April: 6. FUNK.TAG in der Messe Kassel

Der 6. FUNK.TAG findet am Samstag, den 27. April in der Messe Kassel statt. Öffnungszeit für Besucher ist von 9 bis 16 Uhr. Vor Ort bietet sich den Messebesuchern ein umfangreiches Programm. Ein großer Flohmarkt lädt in den Messehallen 1 und 2 zum Stöbern ein. Am Messplatz können mitgebrachte oder vor Ort gekaufte Geräte auf Funktion geprüft werden. Weiterhin gibt es eine Beteiligung zahlreicher Händler und ideeller Aussteller. Fachvorträge, Workshops und Treffen werden in vier Vortragsräumen angeboten.