43. Funktionsträgerseminar in Baunatal

Vom 16. bis 18. Februar herrscht volles Haus im Amateurfunkzentrum Baunatal. Die Teilnehmer erleben ein Wochenende im Zeichen des Ehrenamtes. Die Funktionsträgerseminare „Grundlagen“ und „2.0“ finden parallel in der Lindenallee 6 statt, das „1.0“ bereits zum 43. Mal. Die OVVs, ihre Stellvertreter und Kassierer sind aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, um sich an diesem Wochenende in vielen Angelegenheiten der aktiven Vereinsarbeit schulen zu lassen.

Das Grundlagenseminar bietet einen Rundgang durch die Geschäftsstelle und die Besichtigung der QSL-Sortierung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Ortsverband; Grundsätzliches zum Versicherungsschutz im DARC e.V.; Das 1x1 der Arbeit im OV; Grundlagen der DARC-Webseitenpflege im CMS-System Typo3, OV-Mitgliederversammlung und Wahlen im OV sowie Informationen zur Ausbildung anhand der neuen Plattform 50ohm.de. Die Inhalte der Fortsetzungsveranstaltung „Funktionsträgerseminar 2.0“ bauen auf das Grundlagenseminar auf und vertiefen die verschiedenen Themenbereiche. Hier stehen die Themen Fragen rund um Versicherungen und die DARC-Mitgliederverwaltung, Motivation und Gemeinschaft durch Conteste, Freiwilligenmanagement und Motivation der Mitglieder oder auch der Leitfaden für praktische Ortsverbandsarbeit auf dem Programm. Darüber hinaus steht der Dialog untereinander bei der 2.0-Ausgabe verstärkt im Vordergrund. Am Abend wird das Programm durch interessante Workshops ergänzt. Die Teilnehmer haben förmlich die Qual der Wahl aus dem Themenbereich: Einstieg in Arduino, Funkbetrieb an der Clubstation DFØAFZ, CQ DL – vom Manuskript zum fertigen Heft, Amateurfunk in der Öffentlichkeit – ein Seitenblick und Planung von OV-Veranstaltungen. Die Termine der nächsten Seminare finden Sie unter: https://www.darc.de/nachrichten/veranstaltungen/#c48169.