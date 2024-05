50ohm-Fragestunde des AJW-Referates

Ab Mittwoch, den 15. Mai um 19 Uhr, bietet das AJW-Referat eine wöchentliche 50ohm.de-Fragestunde an. Über das online Treffpunkt-DARC-Portal werden wöchentlich Fragestunden der Ausbildungs-Plattform 50ohm.de zur Vorbereitung auf die Amateurfunkprüfung der Klassen N, E und A angeboten. Erfahrene Ausbilder des DARC e.V. stehen bereit, um Dir bei inhaltlichen und organisatorischen Fragen behilflich zu sein. Den Teilnahme-Link findest du auf treff.darc.de .

Einen Tag zuvor, also am Dienstag, den 14. Mai um 19:30 Uhr, bietet das AJW-Referat einen Workshop für die Ausbildung an. Dieser Workshop soll zeigen, wie man die Ausbildung im Ortsverband gestalten kann. Der Fokus liegt dabei auf der Klasse N sowie der Online-Plattform 50ohm.de, dem neuen Buch und den weiteren Materialien des AJW-Referats. Es handelt sich hierbei um einen interaktiven Workshop, nicht um einen Vortrag – die Mitarbeit der Teilnehmenden ist nicht nur erwünscht, sondern notwendig. Bitte bereitet euch, falls nötig, im Termin um 19 Uhr mit Manfred, DL2GWA, darauf vor, wie ihr im DARC-Treff den Bildschirm teilen könnt.