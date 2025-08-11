57. DNAT in Bad Bentheim

Die Stadt Bad Bentheim lädt vom 28. bis zum 31. August zu den diesjährigen Deutsch-Niederländischen Amateurfunkertagen (DNAT) ein. Der große Amateurfunkflohmarkt findet am Samstag, den 30. August im Forum des Burggymnasiums (Nähe Bahnhof) statt. Die Eröffnungsfeier ist einen Tag zuvor, am Freitag, den 29. August, im Bentheimer Rathaus ab 15 Uhr MESZ. Der Campingplatz ist bereits ab dem 25. August am Badepark 1 in Bad Bentheim eingerichtet.