Die Stadt Bad Bentheim lädt vom 28. bis zum 31. August zu den diesjährigen Deutsch-Niederländischen Amateurfunkertagen (DNAT) ein. Der große Amateurfunkflohmarkt findet am Samstag, den 30. August im Forum des Burggymnasiums (Nähe Bahnhof) statt. Die Eröffnungsfeier ist einen Tag zuvor, am Freitag, den 29. August, im Bentheimer Rathaus ab 15 Uhr MESZ. Der Campingplatz ist bereits ab dem 25. August am Badepark 1 in Bad Bentheim eingerichtet.
Das gesamte Programm kann im Internet nachgelesen werden. Das DNAT-Team freut sich auf viele Teilnehmer, Gäste, Freunde und Interessierte. Die Eintrittspreise wurden nicht erhöht, kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungswebseite unter https://dnat.de. (Quelle: Württemberg-Rundspruch)