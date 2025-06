75 Jahre DARC e.V.: Jetzt für den Technik-Flohmarkt anmelden!

Die Anmeldung ist jetzt ganz einfach unter events.darc.de möglich. Dort kannst du deinen Wunschplatz direkt aus dem Plan auswählen und reservieren. Bitte beachte, dass die Buchung den Tisch für deine Ware beinhaltet. Sitzgelegenheiten kannst du entweder selbst mitbringen oder bequem als Zusatzoption "Bank" dazu buchen.



Für deinen Komfort stellen wir auf den Plätzen in der Mitte und oben Pavillons zur Verfügung. Solltest du einen Platz in einem anderen Bereich wählen, kannst du bei Bedarf gerne deinen eigenen Pavillon in passender Größe mitbringen. Falls du nicht beide Tische eines Platzes buchst, bitten wir dich, dich gegebenenfalls mit deinem Tischnachbarn abzustimmen.



Wir freuen uns auf einen lebhaften Flohmarkt mit vielen interessanten Angeboten und einem regen Austausch unter Gleichgesinnten. Nutze die Gelegenheit, Teil dieses besonderen Jubiläums zu sein, tolle Funde zu machen oder deine eigenen technischen Raritäten zu verkaufen.



Wir sehen uns am 30. August 2025 in Baunatal!