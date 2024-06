AfuBarcamp: Aha-Erlebnis auf Bestellung!

Wie funktioniert so etwas? Das ist auf der Webseite des AfuBarcamps (https://afubarcamp.de) nachzulesen, oder einfach auszuprobieren: Dazu am Messesonntag der HAM RADIO, dem 30.6.2024, ein paar Minuten vor 10 Uhr im dortigen Raum „Österreich“ ankommen und dann eintauchen in das, was bis 13:30 Uhr in drei verschiedenen Sessionslots an frisch eingereichten Themen geboten wird!