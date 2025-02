AfuBarcamp online und auf der HAM RADIO

Letztes Jahr hat das prima funktioniert, es gab intensiven, spannenden Austausch. So wünschten sich bei der Feedbackrunde alle Anwesenden ausnahmslos, dass es auch 2025 wieder ein AfuBarcamp auf der HAM RADIO gibt. Das AfuBarcamp-Orgateam freut sich darauf, das Wirklichkeit werden zu lassen: Das HAM RADIO AfuBarcamp wird stattfinden am Sonntag, 29.6.2025 in der Zeit von 10 bis 13:30 Uhr. (Es ist genug Puffer eingeplant, um mit dem Messebus den 14.03-Uhr-Zug ab Friedrichshafen Stadtbahnhof bequem zu erreichen.) Wer genauer wissen will, wie so ein AfuBarcamp funktioniert, kann sich über die Webseite des AfuBarcamps https://afubarcamp.de/ informieren oder macht bei den Online-AfuBarcamps mit, die am 18.2. und 6.5. auf der DARC-Online-Plattform http://treff.darc.de angeboten werden im Rahmen der Treff-Technik-Reihe.