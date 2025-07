AJW-Co-Referent Manfred Widmer, DL2GWA, silent key

Mit großem Engagement organisierte er über 100 Technikabende im Rahmen der „Dienstags-Treff-Technik“-Reihe und erreichte damit mehr als 10 000 Teilnehmende. Sein unermüdlicher Einsatz und seine herzliche Art prägten das Referat auf besondere Weise. Auch als Redakteur des Württemberg-Rundspruchs war er aktiv und geschätzt. Der Verlust von Manfred hinterlässt eine große Lücke – fachlich wie menschlich. Wir sind dankbar für alles, was er für die Amateurfunkgemeinschaft geleistet hat, und werden ihn in ehrender Erinnerung behalten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden.



Matthias Jung, DL9MJ