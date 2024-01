Aktivitätstag am Gründungstag des Deutschen Funk-Kartells vor genau 100 Jahren

Am 24. Januar 2024 jährt sich zum 100. Mal der Gründungstag des Deutschen Funk-Kartells 1924, der historische Anlass des momentanen Funk-Events 100FK (https://100fk.de). Dazu wird nächsten Mittwoch ein Aktivitätstag ausgewiesen, an dem die beteiligten Sonderstationen weltweit auf diesen Jubiläumstag hinweisen und auf vielen Bändern in verschiedenen Modes ihre Diplompunkte verteilen werden.