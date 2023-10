Aktuelle Probleme mit Webseiten und E-Mail Adressen (Update: 11:17 Uhr)

Aktuell kommt es zu massiven Störungen auf Webseiten und im E-Mail-Verkehr des DARC. Grund hierfür sind Wartungsarbeiten, welche der Provider des DARC durchführt. Leider sind diesem hierbei massive Fehler unterlaufen, so dass es aktuell noch zu Folgeproblemen kommt, welche aktuell noch behoben werden. Unsere IT-Abteilung steht in Kontakt zu unserem Provider und hofft, dass diese Probleme zeitnah gelöst werden.







Update von 10:12 Uhr:







Der Zugriff auf E-Mails via POP3/IMAP oder der Versand via SMTP ist wieder möglich. D.h. Nutzer von E-Mail-Programmen wie Outlook oder Thunderbird können wieder auf ihre E-Mails zugreifen. Am Webmail-System wird weiterhin gearbeitet und ein Zugriff ist bisher nicht wieder möglich.







Update von 11:17 Uhr:







Der Zugriff auf alle Systeme sollte wieder möglich sein.