Aktuelle Zahlen zur Repeatermap

„Hier hat Martin, DK3ML, eine tolle Orientierungshilfe in der weltweiten Relaislandschaft geschaffen“, so DL3XU weiter. Das Online-Verzeichnis sei laut DL3XU inzwischen den meisten Funkamateuren in Deutschland bekannt. „Auch, dass sie sogar vom Smartphone aus bedienbar ist und einfach helfen kann, Relais in Deiner Umgebung oder irgendwo auf der Welt anzuzeigen. Rückmeldungen zu Änderungen an Relais kommen naturgemäß hauptsächlich aus Deutschland, so dass sich die Karte hier auf sehr aktuellem Stand befindet, Rückmeldungen aus dem Ausland zu bekommen ist schwieriger. Wenn Du Ergänzungen zu vorhandenen Repeatern oder neue Repeater melden möchtest, kannst Du Deine Informationen ganz einfach unter dem Pluszeichen links über der Karte in ein Formular eintragen“, so DL3XU. Die Repeatermap ist über den Link https://repeatermap.de zu erreichen.