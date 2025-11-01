Amateurfunk beim Chicago-Marathon

Etwa 60 % der Amateurfunkteams kamen aus lokalen Vereinen. Es gibt fünf lokale Funkclubs, die über Repeater auf hohen Gebäuden in der ganzen Stadt verfügen, um auch die entlegensten Stellen der Strecke zu erreichen. Zusätzlich wurden fünf tragbare UHF-Repeater im Grant Park und an anderen ausgewählten Orten eingesetzt, an denen zusätzliche Ressourcen benötigt wurden. Die Organisatoren wollten sicherstellen, dass jedes Team über mindestens drei Möglichkeiten verfügte, um die Einsatzleitung im Grant Park zu erreichen.



Hundert Funkamateure waren in den zwanzig medizinischen Zelten entlang der Strecke und in einem medizinischen Zentrum stationiert. Sie unterstützten die medizinischen Teams und kommunizierten ihre Anfragen nach Transport, Nachschub oder anderen streckenbezogenen Informationen über herkömmliche Funkkanäle. Im Zelt der Einsatzleitung standen den Funkern zehn Netzkontrolloperatoren und Protokollspezialisten zur Verfügung. Seit mehreren Jahren wird das Automatic Packet Reporting System (APRS) eingesetzt, um einen Teil des medizinischen Personals im Grant Park zu verfolgen. Dies ist ein nützliches Hilfsmittel, da nach dem Rennen Tausende von Läufern und Freunden die Strecke bevölkern. APRS wurde auch eingesetzt, um Patienten, medizinische Teams und Funkamateure zu lokalisieren.



Rob Orr, K9RST, Leiter der medizinischen Kommunikation, sagte, dass Amateurfunk für die Veranstaltung wichtig sei, aber nur ein kleiner Teil eines sehr komplexen Ereignisses, für dessen Erfolg 10.000 Freiwillige erforderlich sind.



„Der Amateurfunk spielt eine einzigartige Rolle und arbeitet mit anderen spezialisierten Dienstleistungsgruppen zusammen, die für die Unterstützung einer Veranstaltung dieser Größenordnung erforderlich sind. Wir sind den Funkamateuren dankbar, die über die Jahre hinweg ihr Fachwissen, ihre Zeit und ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt haben. Diese Veranstaltung hat der Öffentlichkeit, den Stadtbeamten und den Läufern gezeigt, dass der Amateurfunk sehr lebendig ist und gut funktioniert.“



Funkamateure dienen ihren Gemeinden in den Vereinigten Staaten auf vielfältige Weise, bevor und wenn alles andere versagt (When All Else Fails®). Mit ihren Fähigkeiten als Kommunikatoren, ihrer persönlichen Ausrüstung und dem Amateurfunkdienst leisten die Funkamateure einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit.



Foto: Jen DeSalvo W9TXJ bei der Arbeit mit einem medizinischen Team am Zieleinlauf.



Quelle: ARRL, übersetzt und bearbeitet von DF5JL