Amateurfunk-YouTuber treffen sich am IARU-Stand

Auf der HAM RADIO bietet sich in diesem Jahr eine besondere Gelegenheit: Die IARU (International Amateur Radio Union) ermöglicht Amateurfunk-YouTubern, sich an ihrem Stand zu präsentieren. Dadurch haben die Messebesucher die Möglichkeit, sie persönlich zu treffen und sich direkt mit ihnen auszutauschen. Da die Amateurfunk-YouTuber auf der HAM RADIO keine eigenen Stände haben, ist es umso erfreulicher, dass die IARU ihnen diese Plattform bietet. Ein echtes Highlight für die Community!

Am Freitag um 13 Uhr besteht die Gelegenheit, folgende bekannte YouTuber am IARU-Stand anzutreffen: DL2YMR (Kanal: DL2YMR), DD0UL (Kanal: DD0UL QTC), DO1HFS (Kanal: Funkfieber), DO2AEC (Kanal: Prepperfunk), DO3KI (Kanal: F74), und natürlich Andreas Spiess, bekannt als „the guy with the Swiss accent“ auf seinem gleichnamigen Amateurfunkkanal. Eine großartige Möglichkeit, die Gesichter hinter den Kanälen „in echt“ zu sehen und sich mit ihnen auszutauschen. Darüber berichtet Michael Renner, DDØUL.