Amateurfunkzentrum virtuell per Google Streetview besuchen

Das Amateurfunkzentrum können Sie nun bequem am heimischen Rechner per Google Streetview besuchen. Gehen Sie dazu einfach auf die Kartenansicht („Maps“) der bekannten Internet-Suchmaschine www.google.de und setzen Sie das kleine gelbe Männchen per Drag and Drop mit der Maus an die Adresse der Lindenallee 4 (bzw. 6) in 34225 Baunatal. Schon können Sie virtuell auf der Straße entlang fahren und dabei einen Blick auf das Amateurfunkzentrum werfen. Die Aufnahmen stammen vom November 2022.