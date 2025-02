AMSAT-HB feiert 60 Jahre erstes Satelliten-QSO

Der erste Kontakt über einen Amateursatelliten fand am 10. März 1965 statt, als HB9RG und DL6EZA erfolgreich ein QSO über OSCAR III abschlossen. Zur Feier des 60. Jahrestages dieser historischen Leistung veranstaltet die AMSAT-HB vom 3. bis 16. März 2025 einen zweiwöchigen Wettbewerb. Anstatt eines klassischen Contests wird ein Wettbewerb durchgeführt, der die Betriebstechnik der Teilnehmer herausfordert.

Ziel ist es, DX-QSOs über LEO-, MEO- oder HEO-Satelliten zu erreichen (GEO-Satelliten sind von dem Wettbewerb ausgeschlossen). Die zehn am weitesten entfernten QSOs pro Teilnehmer werden in die Wertung aufgenommen.



Um faire Bedingungen zu schaffen, sind nur QSOs über LEO-, MEO- und HEO-Satelliten erlaubt. GEO-Satelliten (QO-100) sind daher vom Wettbewerb ausgeschlossen. Ausgenommen ist das QSO mit HB9RG am 10. März – dieses zählt 500 Punkte.



Die Bedingungen und Details finden Sie auf der Webseite der AMSAT-HB unter: https://www.amsat-hb.org/hb9rg_trophy/hb9rg_trophy_2025_-_distance