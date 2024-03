Amtsträger aus Baunatal und Laupheim tauschen sich über QO-100-Funkbrücke aus

In der Baunataler DARC-Geschäftsstelle war Baunatals Erster Stadtrat Daniel Jung zu Gast. Er sprach unter DN1AFZ mit seinem Amtskollegen Ingo Bergmann über die interessanten Möglichkeiten, die der Amateurfunk besonders auch in Krisenzeiten bieten kann. Man müsse diese Ressource in heutigen Zeiten in die Notfallplanung mit einbeziehen, so Daniel Jung: „Wir sehen hier, dass für Situationen, in denen beispielsweise das Handynetz länger ausfällt, bereits robuste technische Ressourcen vorhanden sind.“

Zugleich sprach der Erste Stadtrat eine Einladung an die Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit aus, die Zusammenarbeit in dieser Sache zu intensivieren. Aber auch sportliche Dinge, beispielsweise wie es um die Leistungen und Vereinsaktivitäten im Bereich Handball steht, waren ein Thema zwischen Laupheim und Baunatal. Der Funkkontakt wurde von Mitgliedern des OV Laupheim (P49) und ihrer Clubstation DLØLPH und in Baunatal DFØAFZ hergestellt.