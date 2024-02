AO-92 tritt wieder in die Erdatmosphäre ein

Nach etwas mehr als sechs Jahren in der Erdumlaufbahn ist der Satellit AMSAT-OSCAR 92 (AO-92, Fox-1D) wahrscheinlich am 3. Februar 2024 wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. Dies berichtet der AMSAT News Service. Eine endgültige Bestätigung von Space-Track.org lag bei Veröffentlichung der Meldung jedoch noch nicht vor.