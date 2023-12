APRS-Donnerstag weltweit

Seit einiger Zeit gibt es die weltweite Amateurfunkinitiative APRS Donnerstag – APRS Thursday. Jeden Donnerstag ab 00:00 Uhr UTC buchen sich dazu Funkamateure aus der ganzen Welt per APRS-Nachricht zum gemeinsamen 24-Stunden APRS-Event ein. Was als kleine Idee in einer Facebook-Gruppe begann, hat nun inzwischen Donnerstag für Donnerstag schon knapp 1000 Teilnehmer aus der ganzen Welt.