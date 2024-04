AR3615 jetzt auf der Sonnenrückseite

Der Sonnenfleck AR3615, der zuletzt im März in Form von X-Flare-Ausbrüchen von sich reden machte, durchquert jetzt die Rückseite der Sonne. Der Sonnenfleck ist so groß, dass er die Schwingungen der Sonne beeinflusst, so dass Forscher sein seismisches Echo aufspüren können. Diese große und recht aktive Region wird in etwa einer Woche auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne zurückkehren. (Mit Informationen von spaceweather.com)