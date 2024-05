AR3663 - gefährliches Wachstum

Anfang Mai gab es den Sonnenfleck AR3663 noch nicht. Jetzt macht er mit starken Sonneneruptionen auf sich aufmerksam (X1.9 am 3. Mai 0222 UT und X1.3 am 5. Mai 0601 UT). Zurzeit weist AR3663 ein gemischtpoliges "Beta-Gamma-Delta"-Magnetfeld auf. Das bedeutet, dass der Sonnenfleck instabil ist und das Potential für starke Eruptionen der X-Klasse in sich trägt. Überhaupt zeigt sich der Monat Mai bisher als recht sonnenaktiv: 19 M-Flares und zwei X-Flares (Stand: 5. Mai 0725 UT) - and the show goes on.