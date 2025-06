ARISS bereit für Funkkontakte mit AXIOM-4 Astronauten

Am 25. Juni hat die AXIOM-4 Crew erfolgreich vom Kennedy Space Center zu ihrem zweiwöchigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation (ISS) abgehoben. In Kooperation mit AXIOM Space ist ARISS bei den AXIOM Missionen für die Planung und Durchführung der ARISS-Schulkontakte zuständig. Die vier Astronauten der AXIOM-4 Mission werden in den nächsten Tagen an Bord der ISS diverse wissenschaftliche Experimente vornehmen.