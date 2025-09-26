Die sechs Bilder werden von der ISS auf 145,800 MHz mit PD120-Codierung übertragen werden. Die Übertragungen finden in zwei Zeitfenstern mit einer Unterbrechung für eine Schulveranstaltung statt.
Die vorläufigen Zeiten:
- Erstes Zeitfenster: 3. bis 4. Oktober, Beginn Freitag 14:00 UTC (10:00 Uhr Eastern Time), Ende Samstag 10:00 UTC (6:00 Uhr Eastern Time).
- Zweites Zeitfenster: 4. bis 6. Oktober, Beginn Samstag 11:00 UTC (7:00 Uhr Eastern Time), Ende Montag (noch zu bestimmen). In beiden Zeitfenstern werden die gleichen Bilder gesendet.
Weitere Infos gibt es unter: https://www.ariss.org/upcoming-sstv-events.html