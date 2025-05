Aufbautag auf der Hamvention

Die erste Nacht in den Staaten ist vorüber und am Donnerstagmorgen bot sich für Hanno Vogels, DK3HV, und Christian Entsfellner, DL3MBG, Zeit, den DARC-Stand aufzubauen. „Wenn die richtigen schaffen, geht es schnell – um 10:45 Uhr war alles aufgebaut“, schreibt DK3HV per Whatsapp. Leider scheint die diesjährige Hamvention auch unter den politischen Auswirkungen zu stehen. So stimmte der kanadische Amateurfunkverband RAC bereits vor Tagen gegen die Teilnahme an der Messe. Am Donnerstag war der Stand links neben dem DARC-Stand verwaist.