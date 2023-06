Aufbautag in Friedrichshafen

Liebe Funkfreunde aus nah und fern – morgen (Freitag, 23.6.) geht es los, die HAM RADIO 2023 startet! Doch,… am heutigen Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr, als das Messeteam der DARC-Geschäftsstelle die Halle A1 erstmals betrat, sahen die vorbereiteten Aufbauten noch gar nicht so recht nach Messe aus. Natürlich – es ist Aufbautag. Kaum zu glauben, dass man mehr als einen Tag benötigt, alles schön herzurichten, um es dann in einer viel kürzeren Zeitspanne am Sonntag nach der Messe wieder abzubauen. Das geht nämlich viel schneller.

Über den heutigen Tag hinweg formte sich aber das uns bekannte Messebild, wie es die Besucher kennen und lieben. Während ein Teil des Teams den großen Stand des DARC in der Mitte der Halle A1 begann herzurichten, beschäftigte ein weiterer Teil mit dem Aufbau des Standes des DARC Verlags, unseres Merchandaise-Shops im Foyer nebst Bestückung der Aktionsbühne. Unsere ersten Eindrücke? Das neue Standkonzept des DARC haben wir uns in der Planungsphase bisher nur bildlich vorgestellt – nun, fertig aufgebaut, macht es sehr viel her. Alles ist offener und platzmäßig großzügiger gestaltet. Sie dürfen gespannt sein. Der Flohmarkt belegt in diesem Jahr voraussichtlich 1 1/3 Hallen, und dort war ebenso mächtiges Treiben vorzufinden. Ein paar nette Antennen und ältere Geräte haben wir schon gesehen. In der Halle A1 waren am späten Nachmittag indes schon nette Stände zu erkennen, aber hier wollen wir nicht zu viel verraten und überlassen das Erkunden den Messebesuchern selbst. Das Aufbauteam freut sich nun zusammen mit der Messe Friedrichshafen auf viele Besucher! Sehen wir uns?