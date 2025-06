Aufbautag in Friedrichshafen

Die HAM RADIO, Europas größte Amateurfunkmesse, warf besonders am heutigen Donnerstag ihre Schatten zum Aufbautag voraus. Überall in den Ausstellungshallen auf dem Messegelände Friedrichshafen wurde gewerkelt, Material zusammengetragen und aufgebaut. Wir sind bereits gespannt, wie Ihnen das neue offene Standkonzept des DARC in der Halle A1 gefallen wird. Andern Ortens in der großen Halle verraten bereits weitere Stände schon jetzt spannendes. Zukunftsweisende Technikprojekte sollen in der IARU Innovation Zone breiten Raum einnehmen.