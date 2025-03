Aufruf zur 630m-Aktivität mit DL2025E

Im Monat März lädt DL2025E zu Aktivitäten auf dem eher exotischen 630-Meter-Band ein. Immer mittwochs (am 5. März beginnend) werden um 20 UTC auf 473,7 kHz die CQ-Rufe erfolgen. Gesendet wird vom Traditionsschiff „Dresden“ mit originaler Seenotfunktechnik. Zum Einsatz kommt ein Schiffsfunk-Notsender SNS 577 von ca. 1970, betrieben an der originalen Schiffsantenne (L-Antenne in 2-Leiter-Ausführung), aufgehangen zwischen den beiden Masten in ca. 35 m über der Wasserlinie.





Wenn auch die zweiseitige Kontaktaufnahme mit DL2025E im Fokus steht, interessiert die Organisatoren des Diplom-Events 2025C zur Europäischen Kulturhauptstadt eine umfassende Übersicht zur Reichweite. Da empfangsmäßig die meisten Trx über diesen MW-Frequenzbereich verfügen und viele KW-Antennen für den Empfang durchaus brauchbar sind, der Aufruf: Wer die Möglichkeit hat, sollte an diesen Aktivitätsabenden reinhören und den Organisatoren bitte einen Empfangsbericht zumailen. Gern auch mit einem Audio.





Umfassende Details zu dieser 630-m-Aktivität wie auch zu technischen Hinweisen und Tipps unter https://2025c.de/630m/