Aufruf zur Beteiligung am Selbstbauwettbewerb

„Zeige Deine Werke“ – unter diesem Motto findet, wie schon in der CQ DL 4/24, S. 11 angekündigt, zur diesjährigen UKW-Tagung (vom 6. bis 8. September an der Dietrich-Bonhöffer-Schule in Weinheim) wieder ein Selbstbauwettbewerb statt. Wir finden, dass das selbst Bauen und Entwickeln auch heute ein spannender und wichtiger Aspekt des Amateurfunks ist und wieder an Bedeutung gewinnen kann.