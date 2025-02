Aufruf zur Teilnahme an der M17-Konferenz im September

Die M17-Stiftung veranstaltet am 6. und 7. September eine technische Konferenz in Polen. Es ist noch kein Zeitplan verfügbar, aber die Veranstaltung wird sich wahrscheinlich über zwei Tage erstrecken: 9–16 Uhr am Samstag und 9–14 Uhr am Sonntag. Weitere Einzelheiten werden in Kürze veröffentlicht. Der Eintritt ist frei. Ort: Garnizonowy Klub Oficerski, Nowy Dwór Mazowiecki, Polen.