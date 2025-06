Aus HADES-ICM wird SO-125

HADES-ICM wurde am 14. März 2025 an Bord einer Falcon 9-Rakete im Rahmen der Transporter-13-Mission von SpaceX von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet. Am 31. März wurde der Satellit in Betrieb genommen. Es wird erwartet, dass der FM-Repeater im Juni aktiviert wird – zunächst an den Wochenenden, mit Plänen für einen späteren Übergang zum Vollzeitbetrieb.





HADES-ICM beherbergt auch eine experimentelle Nutzlast des Smart IR/Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) der Universität Manchester. Die Daten dieses Experiments werden über Telemetriepakete öffentlich übertragen.





Der Satellit trägt eine FM- und digitale Repeater-Nutzlast, die auf einer verbesserten SDR-basierten Plattform aufgebaut ist und bis zu 0,25 W senden kann, wenn die Batteriebedingungen dies zulassen. Dies macht ihn für Stationen mit Handantennen wie der Arrow-Antenne zugänglich. Die koordinierte Uplink-Frequenz ist 145,875 MHz und die Downlink-Frequenz 436,666 MHz. Der Repeater arbeitet mit einer offenen Rauschsperre und benötigt keinen Unterton. Der Satellit wurde mit der NORAD-Nummer 63492 katalogisiert.