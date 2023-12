Ausbildungsplattform 50ohm.de gestartet

Zu Beginn begrüßten Christian Entsfellner, DL3MBG, Ronny Jerke, DG2RON, und Ernst Steinhauser, DL3GBE, im Namen des DARC-Vorstands alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Vorsitzende, Christian Entsfellner, DL3MBG, betrachtet die Klasse N als eine riesige Chance, alle Altersklassen an den Amateurfunk heranzuführen. Im Anschluss wurde der neue Imagefilm des DARCs vorgestellt [1], der den Auftakt des Jugendförderjahres markiert. Der Produzent des Films, Christian Wessner-Griesemann, DL8SDT, gewährte Einblicke in die Produktion und weitere Hintergründe.





Anschließend wurde die Entstehungsgeschichte des neuen Fragenkatalogs und der neuen Einsteigerklasse seit 2008 beleuchtet. Christian Entsfellner, DL3MBG, Manfred Lauterborn, DK2PZ, sowie die ehemaligen AJW-Referenten Lars Weiler, DC4LW, und Gerrit Herzig, DH8GHH, teilten wertvolle Einblicke. Die Erstellung des Fragenkatalogs wurde von verschiedenen Teammitgliedern beleuchtet. Harry Rode, DL4HR, Carmen Weber, DM4EAX, sowie Daniel Mittendorf, DK5WP, berichteten über ihre Aufgaben als Teamleiter. Christian Hillmer, DM7EE, begutachtete im Reviewprozess über 1500 Fragen und erzählte von seiner Tätigkeit als Gutachter.





Nachfolgend wurde die neue Lernplattform www.50ohm.de vorgestellt. Sabrina Deharde, DO7XK, Florian Schmid, DL1FLO, und Ronny Jerke, DG2RON, berichteten über die Erstellung der Inhalte, die sich teilweise noch im Aufbau befinden. Das Kursmaterial für Klasse N ist vollständig verfügbar, und das gänzlich neue Thema Digitaltechnik ist bereits in einer Vorab-Version verfügbar. Inhalte für die Klassen E und A sowie Foliensätze sind ebenfalls teilweise vorhanden und werden schrittweise durch das ehrenamtliche Team erweitert. Lars Weiler, DC4LW, stellte ein besonderes Feature vor, bei dem die Ausbildungsplattform sich automatisch zu einer Folienpräsentation umbaut. Diese Folien können beispielsweise für die Ausbildung im Ortsverband verwendet werden.





Es sind weitere interaktive Elemente in Arbeit, dazu gehört eine Trainings-App, die von Konrad Gralher, DK7ON, vorgestellt wurde. Die App wird in Kürze in den Appstores erscheinen. Weitere Features der Plattform befinden sich derzeit in Entwicklung und werden nach und nach freigeschaltet. Das Highlight des Abends war die Ankündigung, dass auch Lehrvideos für die Klasse N für YouTube produziert wurden [2]. DL2YMR, Deutschlands bekanntester Amateurfunk-YouTuber, gab Einblicke in die recht aufwändige Produktion der neuen Lehr- und Lernvideos.





Um 20:39 gab Ronny Jerke, DG2RON, schließlich den Startschuss für die Plattform, die nun kostenfrei für alle unter www.50ohm.de verfügbar ist. "Alles in allem war der Abend eine gelungene Veranstaltung, in der wir der Öffentlichkeit nun endlich zeigen konnten, was wir hinter den Kulissen in den letzten 3 Jahren alles vorbereitet haben", resümiert AJW-Referatsleiter Matthias Jung, DL9MJ, den Abend. Die Aufzeichnung des Livestreams ist auf YouTube [3] verfügbar.





